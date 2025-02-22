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Казахстанские биатлонисты стали последними в двух эстафетах на чемпионате мира

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Казахстанский биатлонист Александр Мухин
Александр Мухин. Фото: Нургали Жумагазы / Национальный олимпийский комитет

В субботу на чемпионате мира по биатлону 2025 года, который принимает швейцарский Ленцерхайде, прошли мужская и женская эстафеты, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены из Казахстана в обеих гонках не смогли финишировать и сошли по ходу дистанции из-за отставания от лидеров на круг.

В мужской эстафете страну представляли Александр Мухин, Владислав Киреев, Асет Дюсенов и Вадим Куралес. В итоговом протоколе они заняли последнее 23-е место.

Женская сборная Казахстана также замкнула таблицу, показав 22-й результат. За команду выступали Полина Егорова, Галина Вишневская-Шепоренко, Арина Крюкова и Айша Ракишева.

Чемпионами в мужской эстафете стали норвежцы Эндре Стремсхейм, Тарьей Бе, Стурла Легрейд и Йоханнес Бе. Серебро выиграли французы Эмильен Клод, Фабьен Клод, Эрик Перро и Кентен Фийон-Майе, бронзу — немцы Филипп Наврат, Данило Ритмюллер, Йоханнес Кюн и Филипп Хорн.

У женщин сильнейшей стала сборная Франции в составе Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жюлия Симон. Серебро выиграли норвежки Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Рагнхильд Фемстейневик и Марен Киркейде. Бронзу взяли шведки Анна Магнуссон, Элла Хальварссон, Ханна Эберг и Эльвира Эберг.

Программу чемпионата мира закроют масс-старты, назначенные на воскресенье. Казахстанцы в этих гонках не будут представлены, поэтому национальная сборная завершила выступление на турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2222967-kazahstanskie-biatlonisty-stali-poslednimi-v-dvuh-estafetah-na-chempionate-mira/