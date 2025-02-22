Казахстанские фигуристы заняли 13-е место на чемпионате четырех континентов в танцах на льду

На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию 2025 года, который принимает Сеул, завершился турнир в танцах на льду, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстан в этой дисциплине представляли только Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев. После ритм-танца они занимали 13-е место и показали аналогичный результат и в произвольном танце. С общей суммой 127,57 балла фигуристы завершили турнир на 13-й позиции, опередив только соперников из Мексики.

Победу одержали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (218,46), которые защитили титул. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (217,93), третьими стали еще одни канадцы Маржори Лажуа и Закари Лага (201,04).

Напомним, ранее на чемпионате четырех континентов в Сеуле золото в мужском одиночном катании выиграл казахстанец Михаил Шайдоров. Соревновательная программа завершится в воскресенье, когда призеров определят женщины — в этой дисциплине страну представляют Софья Самоделкина и София Фарафонова.

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