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Казахстанский фигурист с рекордами впервые за 10 лет выиграл чемпионат четырех континентов

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Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу мужчины-одиночники представили произвольные программы. Шайдоров, как и в короткой, показал лучший результат, занял итоговое первое место и выиграл золото чемпионата четырех континентов. Казахстанец установил личные рекорды по оценке за произвольную программу (190,37) и по общей сумме баллов (285,10).

По ходу проката фигурист исполнил фирменный каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер, который он первым в мире успешно приземлил на официальном турнире. Также Шайдоров продемонстрировал еще три четверных прыжка: два тулупа (один — в каскаде) и лутц.

Это второе золото чемпионата четырех континентов в истории казахстанского фигурного катания. В 2015 году на высшую ступень пьедестала поднимался Денис Тен. Кроме того, Элизабет Турсынбаева выигрывала серебро в 2019 году.

Серебряным призером нынешнего турнира стал Чха Чжун Хван из Южной Кореи (265,02), бронзу взял американец Джимми Ма (245,01). Еще один казахстанец Диас Жиренбаев занял 19-е место (166,34).

Напомним, в чемпионате четырех континентов участвуют фигуристы из стран за пределами Европы. В субботу также определятся победители и призеры в танцах на льду, в воскресенье последний комплект медалей разыграют женщины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2222912-kazahstanskiy-figurist-vpervye-za-10-let-vyigral-chempionat-chetyreh-kontinentov/