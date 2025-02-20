Ниже Гренландии: сборная Казахстана не смогла финишировать в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону

Сборная Казахстана по биатлону сошла с дистанции в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира 2025 года в швейцарском Ленцерхайде, передает корреспондент NUR.KZ.

В данной дисциплине каждую команду представляли по одному мужчине и женщине. Они должны были преодолеть по 7,5 км и 6 км соответственно с четырьмя огневыми рубежами на каждого.

Сборная Казахстана в составе призеров Азиады-2025 Арины Крюковой и Вадима Куралеса по ходу гонки отстала от лидеров на круг, из-за чего ее сняли с дистанции. Суммарно спортсмены один раз зашли на штрафной круг и использовали девять дополнительных патронов.

В итоговом протоколе казахстанцы заняли 24-е место, опередив только Хорватию, Великобританию и Австралию. Остальные команды смогли добраться до финиша — последней из них стала Гренландия.

Победу в сингл-миксте одержали французы Жюлия Симон и Кентен Фийон-Майе. Серебро выиграли норвежцы Рагнхильд Фемстейневик и Йоханнес Бё, бронзу — немцы Франциска Пройс и Юстус Стрелов.

На чемпионате мира осталось разыграть медали в классических эстафетах и масс-старте.

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