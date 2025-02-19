Сборная Казахстана завоевала шесть золотых медалей на Кубке Азии по стрельбе

В Бангкоке (Таиланд) в эти дни проходит Кубок Азии по пулевой стрельбе, на котором сборная Казахстана завоевала шесть золотых медалей, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Казахстанские стрелки на данный момент выиграли 13 наград на соревнованиях в Таиланде.

Победителями Кубка Азии стали: Елизавета Безрукова, Константин Малиновский (пневматическая винтовка, смешанные команды); Ислам Сатпаев, Никита Шахторин, Константин Малиновский (пневматическая винтовка, командные соревнования); Юрий Юрков (пневматическая винтовка, 50 метров, положение лежа); Никита Шахторин, Константин Малиновский, Юрий Юрков (пневматическая винтовка, 50 метров, командные соревнования, положение лежа); Константин Малиновский (пневматическая винтовка, 50 метров, три положения); Юрий Юрков, Никита Шахторин, Константин Малиновский (пневматическая винтовка, 50 метров, три положения).

Серебряные медали завоевали: Ирина Юнусметова, Ольга Аксенова, Валерия Попелова (пневматический пистолет, командные соревнования); Валерий Рахимжан (пневматический пистолет); Ислам Сатпаев (пневматическая винтовка, 10 метров); Никита Чирюкин (скорострельный пистолет); Юрий Юрков (пневматическая винтовка, 50 метров, три положения).

Третьими стали: Александра Ле (пневматическая винтовка, 10 метров); Никита Шахторин (пневматическая винтовка, 50 метров, положение лёжа).

Кубок по пулевой стрельбе продолжится до 22 февраля.

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