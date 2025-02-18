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Казахстанские биатлонистки не попали в топ-70 в индивидуальной гонке на чемпионате мира

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Казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина
Ольга Полторанина. Фото: Нургали Жумагазы / Национальный олимпийский комитет

На чемпионате мира по биатлону 2025 года в швейцарском Ленцерхайде прошла женская индивидуальная гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами, передает корреспондент NUR.KZ.

Победу, несмотря на один промах, одержала француженка Жюлия Симон. Бронзовым призером стала ее соотечественница Лу Жанмонно, которая также допустила ошибку на огневом рубеже и уступила чемпионке 39,2 секунды. Серебро при чистой стрельбе выиграла шведка Элла Хальварссон (+37,8).

Лучшей из казахстанок стала бронзовый призер минувшей Азиады в эстафете Ольга Полторанина, которая допустила четыре промаха и заняла 75-е место (+8:47,0). Полина Егорова и Галина Вишневская-Шепоренко ошиблись на стрельбище пять и четыре раза и расположились на 85-й и 86-й позициях соответственно.

В среду состоится мужская индивидуальная гонка на 20 километров. Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2221841-kazahstanskie-biatlonistki-ne-popali-v-top-70-v-individualnoy-gonke-na-chempionate-mira/