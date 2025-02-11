Казахстанские велоспортсмены выиграли золото и серебро чемпионата Азии

Два казахстанца поднялись на пьедестал чемпионата Азии по велоспорту на шоссе, который принимает таиландский Пхитсанулок, передает корреспондент NUR.KZ.
Во вторник прошла мужская индивидуальная гонка с раздельным стартом на 42,8 километра в элитном дивизионе.
Победу одержал участник Олимпийских игр и чемпион Азиады-2022 Евгений Федоров. Он в восьмой раз взял золото чемпионатов Азии.
Серебряным призером стал другой казахстанец Дмитрий Груздев, который отстал от соотечественника на 1 минуту 13,035 секунды. Для него это 11-я медаль чемпионатов Азии (из них шесть — золотые). Также в карьере Груздева есть победа на Азиаде-2006.
Замкнул тройку сильнейших в минувшей гонке Чун Кай Фэнь из Китайского Тайбэя.
Чемпионат Азии по шоссейному велоспорту продлится до 16 февраля включительно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219945-kazahstanskie-velosportsmeny-vyigrali-zoloto-i-serebro-chempionata-azii/