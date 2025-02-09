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Казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом мира по пара биатлону

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Казахстанский пара лыжник и биатлонист Ербол Хамитов
Ербол Хамитов. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Казахстанский парабиатлонист Ербол Хамитов выиграл золото в заключительный день чемпионата мира, который прошел в словенской Поклюке, передает корреспондент NUR.KZ.

27-летний уроженец Петропавловска стал сильнейшим в индивидуальной гонке на 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами среди сидячих атлетов. Он безошибочно отработал на стрельбище и опередил ближайшего преследователя на 7,2 секунды.

Серебро выиграл канадец Дерек Заплотинский, бронзу — американец Аарон Пайк. Еще один казахстанец Сергей Усольцев показал в этой дисциплине 13-й результат.

Для Хамитова это вторая медаль чемпионата мира 2025 года. Ранее он выиграл бронзу в спринте на 7,5 километра, уступив победителю 10,3 секунды.

В январе 2023 года казахстанец стал чемпионом мира по пара лыжным гонкам. Также он участвовал в Паралимпиаде-2022 в Пекине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219231-kazahstanec-erbol-hamitov-stal-chempionom-mira-po-parabiatlonu/