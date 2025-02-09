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"Астана" потерпела домашнее поражение в матче Единой лиги ВТБ

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Российский баскетболист Андрей Десятников
Андрей Десятников. Фото: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольная "Астана" на домашнем паркете проиграла краснодарскому "Локомотиву-Кубани" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в столице Казахстана на площадке велотрека "Сарыарка". Гости одержали победу со счетом 99:70, оказавшись сильнее в каждой четверти.

Самым результативным в матче стал американский форвард российской команды Айзея Уэйли, который набрал 18 очков. У "Астаны" лидером по этому показателю оказался российский тяжелый форвард Данила Походяев, на его счету 14 очков.

Поражение стало для казахстанской команды 30-м в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Имея в активе одну победу, астанчане замыкают турнирную таблицу.

Следующий матч столичный клуб проведет 13 февраля в гостях против московского ЦСКА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219211-astana-poterpela-domashnee-porazhenie-v-matche-edinoy-ligi-vtb/