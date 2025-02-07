Сборная Казахстана выиграла золото в первый день чемпионата Азии по шоссейному велоспорту

Смешанная сборная Казахстана стала победителем в эстафете на чемпионате Азии 2025 года по велоспорту на шоссе, который стартовал в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир принимает Пхитсанулок. Соревновательная программа открылась смешанными эстафетами среди взрослых и юниорских команд. Сборная Казахстана выиграла две медали.

В гонке среди взрослых отечественные спортсмены показали лучший результат. Чемпионами Азии стали Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Антон Кузьмин, Анжела Соловьева, Рината Султанова и Махаббат Умутжанова. Второе место заняли представители Японии, третье — Гонконга.

В юниорской эстафете казахстанцы выиграли серебро, уступив только сборной Узбекистана. Тройку призеров замкнула команда Таиланда. Казахстан представляли Кирилл Чжан, Мурат Куйтенов, Альмир Валиев, Ангелина Буренкова, Анна Проскурина и Мария Елькина.

Чемпионат Азии продлится до 16 февраля включительно.

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