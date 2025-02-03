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Уроженец Караганды обошел Елдоса Сметова в борьбе за премию "Лучший дзюдоист года"

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Қазақстандық дзюдошы Елдос Сметов
Қазақстандық дзюдошы Елдос Сметов. Фото: olympic.kz

Азербайджанец Хидаят Гейдаров стал победителем в номинации "Лучший дзюдоист года" в рамках премии Международной федерации дзюдо, передает NUR.KZ со ссылкой на IJF.

В тройку финалистов в этой категории вошли также грузин Лаша Бекаури и казахстанец Елдос Сметов. Все претенденты выиграли золото на Олимпиаде-2024 в Париже.

В итоге победу одержал Гейдаров, который родился в Караганде, но в раннем детстве с семьей переехал в Баку. Церемония награждения прошла в Париже на турнире серии Grand Slam, который сборная Казахстана пропустила.

Лучшей дзюдоисткой года признали канадку Кристу Дегучи, также взявшую золото на Олимпиаде-2024. Награду за лучший иппон года получил француз Тедди Ринер. Был отмечен его победный прием в финале минувших Олимпийских игр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2217629-urozhenec-karagandy-oboshel-eldosa-smetova-v-borbe-za-premiyu-luchshiy-dzyudoist-goda/