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В НБА произошел самый крупный обмен баскетболистами в истории лиги

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Лука Дончич
Лука Дончич. Фото: Tom Pennington/Getty Images

Самый результативный игрок Национальной баскетбольной лиги Лука Дончич переходит из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трехстороннего обмена с участием «Юты Джаз», передает NUR.KZ со ссылкой на заявление клуба.

Согласно условиям сделки, «Даллас» вместо Дончича получит в свое расположение центрового "Лейкерс" Энтони Дэвиса и защитника Макса Кристи, а также право выбора в первом раунде драфта-2029.

«Лейкерс», помимо Дончича, усилились форвардами Максом Клебером и Маркиффом Моррисом. В расположение «Юты» отправится защитник Джейлена Худ-Шифино, а также два пика второго раунда.

Дебютировать за "Лейкерс" 25-летний словенский баскетболист сможет не раньше 8 февраля.

Отметим, что Лука Дончич является самым результативным игроком регулярного чемпионата в сезоне 2023/24. Также в прошлом году словенец вывел «Даллас» в финал НБА. В текущем сезоне из-за травм Дончич смог провести лишь 22 матча, набирая в среднем 28 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2217546-v-nba-proizoshel-samyy-krupnyy-obmen-basketbolistami-v-istorii-ligi/