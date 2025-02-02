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Казахстанские конькобежки выиграли два золота на этапе юниорского Кубка мира

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Казахстанская конькобежка Алина Дауранова
Алина Дауранова. Фото: Andre Weening/BSR Agency/Getty Images

Сборная Казахстана по конькобежному спорту выиграла два золота на третьем этапе юниорского Кубка мира, который проходит в итальянском Коллальбо, передает корреспондент NUR.KZ.

Обе победы были одержаны в категории "нео-сеньоры", где соревнуются атлеты, родившиеся в период с 1 июля 2000 года по 30 июня 2008 года.

Алина Дауранова стала сильнейшей на дистанции 1000 метров, опередив всех конкуренток минимум на секунду. Арина Ильященко остановилась в шаге от пьедестала — на четвертой позиции. Алена Лифатова заняла пятое место. Затем эти же три девушки одержали победу в командном спринте.

У мужчин из казахстанцев лучший результат показал Дмитрий Осипенко, который занял четвертое место на дистанции 1000 метров среди нео-сеньоров.

Этап юниорского Кубка мира в Коллальбо завершится 2 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2217215-kazahstanskie-konkobezhki-vyigrali-dva-zolota-na-etape-yuniorskogo-kubka-mira/