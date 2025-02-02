Сенсацией завершился чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года

Швейцарский фигурист-одиночник Лукас Бричги впервые стал чемпионом Европы на турнире, который принимает эстонский Таллин, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревновательную программу закрыли мужчины. Бричги шел восьмым после короткой программы, но в произвольной показал лучший результат, что позволило ему занять первое место и в итоговой таблице. Суммарно 26-летний швейцарец набрал 267,09 балла.

Ранее Бричги выигрывал бронзу чемпионата Европы в 2023 году, но перед нынешним турниром он не входил в число главных фаворитов.

Второе место в Таллине занял итальянец Николай Мемола (262,61), который впервые попал на пьедестал таких соревнований. Бронзу взял француз Адам Сяо Хим Фа (257,99), становившийся победителем на двух прошлых чемпионатах Европы.

Также был разыгран комплект медалей в танцах на льду. Третий раз подряд чемпионами Европы стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (212,12). Серебро выиграли французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (206,76), бронзу — британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,02).

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