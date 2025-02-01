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Казахстанская фристайлистка вошла в топ-8 на этапе Кубка мира

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Қазақ тілінде оқу
Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева
Юлия Галышева. Фото: Tom Pennington/Getty Images

Представительница сборной Казахстана по фристайл-могулу Юлия Галышева вошла в топ-8 на этапе Кубка мира в Валь-Сен-Ком (Канада), передает корреспондент NUR.KZ.

В индивидуальном могуле спортсменка успешно преодолела квалификацию, но не смогла попасть в решающий в финал. В итоговом протоколе она заняла восьмое место, набрав 68,36 балла.

Победу одержала канадка Майя Швингаммер. Другие казахстанки Аяулым Амренова и Анастасия Городко заняли 17-е и 37-е места соответственно.

У мужчин лучшим среди отечественных спортсменов стал Павел Колмаков, показавший 23-й результат. Федор Бугаков занял 41-ю позицию, Антон Бондарев — 44-ю. Победу одержал олимпийский чемпион из Канады Микаэль Кингсбери.

Этап Кубка мира завершится соревнованиями в параллельном могуле, которые пройдут в ночь на 2 февраля по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2217129-kazahstanskaya-fristaylistka-voshla-v-top-8-na-etape-kubka-mira/