Впервые в истории эстонская фигуристка выиграла чемпионат Европы: она победила тяжелую болезнь

Эстонка Нина Петрыкина выиграла домашний чемпионат Европы 2025 года в женском одиночном катании и принесла своей стране историческую медаль, передает корреспондент NUR.KZ.

20-летняя спортсменка шла второй после короткой программы. В произвольной она показала лучший результат, что позволило ей подняться на первое место в итоговой таблице. Суммарно Петрыкина набрала 208,18 балла (68,94 + 139,24), обновив личные рекорды.

Спортсменка одержала победу в Таллине, уроженкой которого является. Это золото стало первым для сборной Эстонии на чемпионатах Европы по фигурному катанию.

Петрыкина могла завершить карьеру после того, как в 2020 году у нее обнаружили апластическую анемию — тяжелое заболевание кроветворной системы. Донора для пересадки костного мозга не нашлось, и спортсменка смогла победить недуг через терапию и вернуться в фигурное катание.

Серебро на чемпионате Европы в Таллине выиграла грузинка Анастасия Губанова (198,61), которая лидировала после короткой программы. Она взяла золото два года назад, а в прошлом сезоне также стала второй. Бронза второй раз подряд досталась бельгийке Нине Пиндзарроне (191,44).

Первый комплект медалей на турнире был разыгран в парном катании. Чемпионами впервые стали немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Серебро выиграли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, бронзу — грузины Анастасия Метелкина и Лука Берулава.

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