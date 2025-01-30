"Мы прогрессируем": лучший игрок "Астаны" прокомментировал первую победу в сезоне

Представитель баскетбольного клуба "Астана" Григорий Мотовилов рассказал об эмоциях после первой победы команды в сезоне Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

В домашнем победном матче против "Самары" (75:67) Григорий Мотовилов стал самым результативным игроком на площадке, набрав 23 очка и сделав 9 передач.

Это лучший результат разыгрывающего столичной команды за всю его карьеру.

«Игра прошла замечательно. Всегда приятно выигрывать. Сегодня мы сыграли гораздо организованнее в нападении, выполнили все установки тренера . Сделали всего 12 потерь, для нас это хороший результат. Тренер нас просил об этом несколько игр, но всегда что-то мешало. Сыграли сдержанно, очень рады, что выиграли. Мы работаем на тренировках. Становятся лучше наши ребята молодые. Они стараются, дают контакт хороший: в агрессии, в защите. Ближе к игре проходит контактная тренировка, поэтому мы прогрессируем, думаю, что это закономерный результат», - заявил баскетболист.

На данный момент подопечные Глеба Плотникова замыкают турнирную таблицу. Следующую встречу "Астана" проведет также на домашнем паркете 1 февраля против московского клуба "МБА".

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