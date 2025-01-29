Впервые в сезоне баскетбольная "Астана" одержала победу в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, которая стала первой в сезоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды была российская "Самара". Встреча прошла на домашнем паркете "Велотрека Сарыарка" и завершилась со счетом 75:67.

Первую четверть столичный коллектив проиграл со счетом 16:24. Уже в следующем отрезке астанчане смогли завладеть лидерством - 24:15. В третьей десятиминутке завязалась равная борьба, но "Астана" смогла завершить этот период в свою пользу - 17:15. В заключительной четверти победный счет укрепился - 18:13.

Самым результативным в составе хозяев стал Григорий Мотовилов, который набрал 23 очка за игру.

Для "Астаны" эта победа стала первой со старта сезона Единой лиги ВТБ. Команда смогла прервать самую продолжительную серию поражений в своей истории, которая длилась 27 матчей.

На данный момент подопечные Глеба Плотникова замыкают турнирную таблицу. Следующую встречу "Астана" проведет также на домашнем паркете 1 февраля против московского клуба "МБА".

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