В баскетбольной "Астане" раскрыли секрет первой победы в сезоне Единой лиги ВТБ

Исполняющий обязанности главного тренера баскетбольного клуба "Астана" Глеб Плотников прокомментировал первую победу команды в сезоне Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Астана" одержала победу в рамках домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над БК "Самара", которая стала первой в сезоне.

Глеб Плотников отметил, что баскетболисты смогли выполнить его установки на игру и допустили меньше потерь.

«В первую очередь, я хочу поздравить болельщиков, тех, кто за нас постоянно переживает и верит, сегодня их было слышно, во-вторую очередь, что не менее важно, хочу поздравить своих игроков, они, как сказал Гриша (Григорий Мотовилов - самый результативный игрок матча - прим.ред.), выполнили план на игру. Я постоянно упоминаю на пресс-конференциях про то что «надо допускать меньше потерь, и больше организации», сегодня был организованный баскетбол, немного получилась смазанная первая четверть, но конечный результат - такой. Ещё от себя хочу выразить поддержку БК "Самара", у них сейчас непростое время, хочется верить, что все нормализуется», - заявил специалист.

Ранее, самый результативный баскетболист матча "Астана" - "Самара" Григорий Мотовилов прокомментировал первую победу в сезоне.

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