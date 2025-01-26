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Главный тренер сборной Казахстана по футзалу назвал состав на матчи отбора на Евро-2026

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Сборная Казахстана по футзалу на ЧМ-2024
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Стал известен расширенный состав национальной сборной Казахстана по футзалу на отборочные матчи чемпионата Европы 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола РК.

Тренерский штаб футзальной сборной во главе с главным наставником Рикардо Пауло Кака назвал имена 16 игроков на февральские матчи квалификации Евро-2026.

  • Вратари - Лео Игита, Нарун Сериков, Рауан Сисенгалиев.
  • Полевые игроки - Дуглас Жуниор, Арнольд Кнауб, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Жахангир Рашит, Дамир Кайырбай, Илияс Бердалин, Акжол Дарибай, Ержан Карменов, Ринат Торегазин, Азат Валиуллин, Ерсултан Сагындыков, Лео Мендонка.

На учебно- тренировочный сбор национальная команда соберется уже завтра, 27 января, в Астане.

Напомним, в феврале подопечным Рикардо Кака предстоит провести две встречи. Оба матча казахстанские футзалисты сыграют против Дании. 1-го февраля на выезде и 5-го на своем паркете проведут ответную игру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2215265-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-nazval-sostav-na-matchi-otbora-evro-2026/

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