Главный тренер сборной Казахстана по футзалу назвал состав на матчи отбора на Евро-2026

Стал известен расширенный состав национальной сборной Казахстана по футзалу на отборочные матчи чемпионата Европы 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола РК.

Тренерский штаб футзальной сборной во главе с главным наставником Рикардо Пауло Кака назвал имена 16 игроков на февральские матчи квалификации Евро-2026.

Вратари - Лео Игита, Нарун Сериков, Рауан Сисенгалиев.

Полевые игроки - Дуглас Жуниор, Арнольд Кнауб, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Жахангир Рашит, Дамир Кайырбай, Илияс Бердалин, Акжол Дарибай, Ержан Карменов, Ринат Торегазин, Азат Валиуллин, Ерсултан Сагындыков, Лео Мендонка.

На учебно- тренировочный сбор национальная команда соберется уже завтра, 27 января, в Астане.

Напомним, в феврале подопечным Рикардо Кака предстоит провести две встречи. Оба матча казахстанские футзалисты сыграют против Дании. 1-го февраля на выезде и 5-го на своем паркете проведут ответную игру.

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