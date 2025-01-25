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Казахстанская конькобежка с рекордом стала второй в забеге на этапе Кубка мира

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Казахстанская конькобежка Кристина Силаева
Кристина Силаева. Фото: Takashi Aoyama/International Skating Union via Getty Images

В канадском Калгари стартовал третий этап Кубка мира по конькобежному спорту. Казахстанка Кристина Силаева стала второй в своем забеге, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступила на дистанции 1000 метров в дивизионе В — втором по силе. Силаева показала результат 1 минута 14,39 секунды, что стало ее личным рекордом. Она уступила только китаянке Ци Инь (+0,38 секунды).

В сильнейшем дивизионе в первый день этапа из казахстанок бежала только Надежда Морозова. Лидер национальной команды заняла последнее 20-е место на дистанции 1000 метров.

В субботу Морозова также выступит в дивизионе А, но на дистанции 1500 метров. Этап в Калгари завершится в воскресенье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2215080-kazahstanskaya-konkobezhka-s-rekordom-stala-vtoroy-v-zabege-na-etape-kubka-mira/

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