Казахстанская конькобежка с рекордом стала второй в забеге на этапе Кубка мира

В канадском Калгари стартовал третий этап Кубка мира по конькобежному спорту. Казахстанка Кристина Силаева стала второй в своем забеге, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступила на дистанции 1000 метров в дивизионе В — втором по силе. Силаева показала результат 1 минута 14,39 секунды, что стало ее личным рекордом. Она уступила только китаянке Ци Инь (+0,38 секунды).

В сильнейшем дивизионе в первый день этапа из казахстанок бежала только Надежда Морозова. Лидер национальной команды заняла последнее 20-е место на дистанции 1000 метров.

В субботу Морозова также выступит в дивизионе А, но на дистанции 1500 метров. Этап в Калгари завершится в воскресенье.

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