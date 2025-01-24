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Трехкратный олимпийский чемпион Тарьей Бе вслед за братом анонсировал завершение карьеры

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Норвежский биатлонист Тарьей Бё
Тарьей Бё. Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Титулованный норвежский биатлонист Тарьей Бе принял решение завершить карьеру по окончании нынешнего соревновательного сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на IBU.

В пятницу 36-летний спортсмен выиграл спринт на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. После победы в беседе с журналистами норвежец анонсировал уход из спорта. Несколько дней назад об аналогичном решении объявил его брат Йоханнес Бе — пятикратный олимпийский чемпион.

"Причина моих слез — то, что я сказал норвежскому телевидению пять минут назад. Это мой последний сезон. Я впервые победил в Антхольце. Сказал себе, что если еще раз выиграю в нынешнем сезоне, то скажу это, потому что хотел придать моменту наибольшее внимание, запомнить день, когда я остановился. Нет лучших обстоятельств, чем сделать это после победы.
Сегодня действительно хороший день. Здесь моя жена. Да, это подходящий день, чтобы объявить о завершении карьеры. Теперь я чувствую облегчение и могу наслаждаться оставшейся частью сезона", — сказал Бе-старший.

В беседе с NRK он подчеркнул, что гордится своей карьерой, но теперь хочет проводить больше времени со своей семьей.

Тарьей Бе трижды брал золото на Олимпиадах, 11 раз — на чемпионатах мира. В сезоне 2010/11 он стал победителем общего зачета Кубка мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2215019-trehkratnyy-olimpiyskiy-chempion-tarey-be-vsled-za-bratom-anonsiroval-zavershenie-karery/

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