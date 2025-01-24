Трехкратный олимпийский чемпион Тарьей Бе вслед за братом анонсировал завершение карьеры

Титулованный норвежский биатлонист Тарьей Бе принял решение завершить карьеру по окончании нынешнего соревновательного сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на IBU.

В пятницу 36-летний спортсмен выиграл спринт на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. После победы в беседе с журналистами норвежец анонсировал уход из спорта. Несколько дней назад об аналогичном решении объявил его брат Йоханнес Бе — пятикратный олимпийский чемпион.

"Причина моих слез — то, что я сказал норвежскому телевидению пять минут назад. Это мой последний сезон. Я впервые победил в Антхольце. Сказал себе, что если еще раз выиграю в нынешнем сезоне, то скажу это, потому что хотел придать моменту наибольшее внимание, запомнить день, когда я остановился. Нет лучших обстоятельств, чем сделать это после победы.

Сегодня действительно хороший день. Здесь моя жена. Да, это подходящий день, чтобы объявить о завершении карьеры. Теперь я чувствую облегчение и могу наслаждаться оставшейся частью сезона", — сказал Бе-старший.

В беседе с NRK он подчеркнул, что гордится своей карьерой, но теперь хочет проводить больше времени со своей семьей.

Тарьей Бе трижды брал золото на Олимпиадах, 11 раз — на чемпионатах мира. В сезоне 2010/11 он стал победителем общего зачета Кубка мира.

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