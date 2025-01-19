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Сборная Казахстана завоевала золото этапа Кубка мира

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Юниорская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге
Юниорская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге. Фото: НОК РК

Юниорская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге выиграла этап Кубка мира, который проходил в столице Бахрейна Манаме, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В командных соревнованиях Казахстан представили Нуржан Абжанов, Алексей Касаткин, Габидин Мустафин, Кирилл Проходов. 

В четвертьфинале отечественные шпажисты оказались сильнее команды Саудовской Аравии, победив со счетом 45:36. Затем в полуфинале казахстанцы разгромили Китай со счетом 45:25.

Решающий матч сборная Казахстана провела против Франции. По ходу противостояния казахстанские шпажисты уступали, однако смогли совершить камбэк и победить со счетом 44:43.

Добавим, что женская сборная, представленная Каролиной Фоминой, Кристиной Красиковой, Натальей Зиняковой и Ариной Яковлевой, остановилась в шаге от пьедестала и заняла четвертое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2213010-sbornaya-kazahstana-zavoevala-zoloto-etapa-kubka-mira/

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