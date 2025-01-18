Паралыжники принесли сборной Казахстана две медали за день на Универсиаде-2025

Казахстанские паралыжники Денис Зинов и Роман Курбанов вновь поднялись на пьедестал зимней Универсиады-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу прошли индивидуальные спринты классическим стилем.

Курбанов в своей категории финишировал третьим, уступив обоим соперникам. Зинов участвовал в забеге вместе с четырьмя оппонентами и показал второй результат.

Ранее эти параспортсмены выиграли аналогичные медали в гонке на 10 километров свободным стилем.

Таким образом, в активе Курбанова две бронзы Универсиады-2025, у Зинова два серебра.

Напомним, главные мультиспортивные соревнования для студентов проходят в итальянском Турине и завершатся 23 января.

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