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Паралыжники принесли сборной Казахстана две медали за день на Универсиаде-2025

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Казахстанский паралыжник Денис Зинов
Денис Зинов. Фото: Instagram @ddenis_zinovv

Казахстанские паралыжники Денис Зинов и Роман Курбанов вновь поднялись на пьедестал зимней Универсиады-2025, которая проходит в Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу прошли индивидуальные спринты классическим стилем.

Курбанов в своей категории финишировал третьим, уступив обоим соперникам. Зинов участвовал в забеге вместе с четырьмя оппонентами и показал второй результат.

Ранее эти параспортсмены выиграли аналогичные медали в гонке на 10 километров свободным стилем.

Таким образом, в активе Курбанова две бронзы Универсиады-2025, у Зинова два серебра.

Напомним, главные мультиспортивные соревнования для студентов проходят в итальянском Турине и завершатся 23 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2212719-paralyzhniki-prinesli-sbornoy-kazahstana-dve-medali-za-den-na-universiade-2025/

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