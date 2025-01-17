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Казахстанский фигурист Шайдоров вошел в топ-4 после короткой программы на Универсиаде-2025

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Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: Jurij Kodrun/International Skating Union via Getty Images

Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял четвертое место после короткой программы на Универсиаде-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках первого проката на соревнованиях спортсмен продемонстрировал каскад из четверного лутца и тройного тулупа, тройной аксель и четверной тулуп. Шайдоров заработал 91,79 балла и занял промежуточное четвертое место, попав в сильнейшую разминку на произвольную программу.

Пятикратный чемпион Казахстана уступил только японцам Юме Кагияме (106,82) и Сюну Сато (96,30), а также итальянцу Даниэлю Грасслю (93,82).

Окончательное распределение мест произойдет по итогам произвольной программы, куда квалифицировались 24 сильнейших фигуриста после короткой. В их число попали еще два казахстанца: Никита Кривошеев занял 16-ю позицию (62,36), Диас Жиренбаев расположился строчкой ниже (62,28).

Напомним, зимняя Универсиада-2025 проходит в итальянском Турине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2212404-kazahstanskiy-figurist-shaydorov-voshel-v-top-4-posle-korotkoy-programmy-na-universiade-2025/

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