Лучший тренер мира официально возглавил сборную Казахстана

Федерация таеквондо Казахстана в Instagram-аккаунте официально объявила о назначении Есбола Султанова главным тренером национальной сборной, передает NUR.KZ.

Казахстанский специалист ранее тренировал сборную Туниса. Под его руководством спортсмены этой страны завоевали одно золото и одну бронзу и заняли четвертое место в общекомандном зачете на минувших Олимпийских играх в Париже.

По итогам 2024 года Всемирная федерация таеквондо объявила Есбола Султанова "Лучшим тренером мира".

"Этот шаг является важным этапом на пути повышения уровня таеквондо в стране на новую высоту и достижения больших успехов на международной арене", - написали в заявлении казахстанской федерации.

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