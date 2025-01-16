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Лучший тренер мира официально возглавил сборную Казахстана

Опубликовано:

Есбол Султанов (справа)
Есбол Султанов (справа). Фото: instagram.com / yesbol_sultanov

Федерация таеквондо Казахстана в Instagram-аккаунте официально объявила о назначении Есбола Султанова главным тренером национальной сборной, передает NUR.KZ.

Казахстанский специалист ранее тренировал сборную Туниса. Под его руководством спортсмены этой страны завоевали одно золото и одну бронзу и заняли четвертое место в общекомандном зачете на минувших Олимпийских играх в Париже.

По итогам 2024 года Всемирная федерация таеквондо объявила Есбола Султанова "Лучшим тренером мира".

"Этот шаг является важным этапом на пути повышения уровня таеквондо в стране на новую высоту и достижения больших успехов на международной арене", - написали в заявлении казахстанской федерации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2212245-luchshiy-trener-mira-oficialno-vozglavil-sbornuyu-kazahstana/

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