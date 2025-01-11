Сборная Казахстана по фристайлу завершила домашний чемпионат мира на втором месте в общем зачете

В Алматы на курорте "Шымбулак" завершился юниорский чемпионат мира по фристайлу в дисциплинах "могул" и "лыжная акробатика". Казахстан стал вторым в общем зачете, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день были разыграны медали в командных соревнованиях по лыжной акробатике. Первые два места заняли представители Китая, а бронза досталась канадцам.

Две казахстанские сборные не попали на пьедестал, заняв шестое и седьмое места. Таким образом, национальная команда завершила чемпионат мира с двумя золотыми и двумя серебряными медалями.

Данный результат позволил Казахстану занять вторую позицию в общем зачете, уступив только Китаю (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы). Тройку сильнейших замкнула Япония (2-0-1).

Напомним, золото и серебро в могуле выиграла казахстанка Анастасия Городко. В этом же виде спорта в командном старте Юлия Феклистова и Денис Раструба принесли команде серебро. В лыжной акробатике чемпионом стал казахстанец Динмухаммед Райымкулов.

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