Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Казахстана по фристайлу завершила домашний чемпионат мира на втором месте в общем зачете

Опубликовано:

Участники юниорского ЧМ по фристайлу в Алматы 2025 года
Участники юниорского ЧМ по фристайлу в Алматы. Фото: Министерство туризма и спорта РК

В Алматы на курорте "Шымбулак" завершился юниорский чемпионат мира по фристайлу в дисциплинах "могул" и "лыжная акробатика". Казахстан стал вторым в общем зачете, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день были разыграны медали в командных соревнованиях по лыжной акробатике. Первые два места заняли представители Китая, а бронза досталась канадцам.

Две казахстанские сборные не попали на пьедестал, заняв шестое и седьмое места. Таким образом, национальная команда завершила чемпионат мира с двумя золотыми и двумя серебряными медалями.

Данный результат позволил Казахстану занять вторую позицию в общем зачете, уступив только Китаю (2 золота, 3 серебра, 2 бронзы). Тройку сильнейших замкнула Япония (2-0-1).

Напомним, золото и серебро в могуле выиграла казахстанка Анастасия Городко. В этом же виде спорта в командном старте Юлия Феклистова и Денис Раструба принесли команде серебро. В лыжной акробатике чемпионом стал казахстанец Динмухаммед Райымкулов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2210660-sbornaya-kazahstana-po-fristaylu-zavershila-domashniy-chempionat-mira-na-vtorom-meste-v-obshchem-zachete/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie