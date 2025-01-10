Казахстанец выиграл историческое золото на чемпионате мира по фристайл-акробатике

Представитель сборной Казахстана по фристайл-акробатике Динмухаммед Райымкулов стал победителем юниорского чемпионата мира, который в эти дни проходит в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Спортсмен пробился в финальный раунд с третьим промежуточным результатом - 97.11 балла. Такой же результат в квалификации показал и канадец Эллиот Бюрегард. Лидером после отборочного раунда стал представитель Китая Юйхэн Ян. В его активе было 101.79 балла.

В финальной попытке Райымкулов получил от судей 104.52 балла, которые принесли ему золотую медаль.

Второе место занял Юйхэн Ян из Китая - 101.79. Бронзовую медаль завоевал еще один китайский спортсмен Чжичен Ян - 94.82.

Для Казахстана эта медаль является первой в истории данного вида спорта на чемпионатах мира.

Напомним, вчера, 9 января завершились соревнования среди могулистов, которые отметились тремя медалями на домашнем мировом первенстве.

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