Сенсацией завершилась первая гонка Кубка мира по биатлону в 2025 году

Кубок мира по биатлону возобновился этапом в немецком Оберхофе. Француженка Паула Боте одержала первую победу в карьере, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревновательную программу этапа в Оберхофе открыл женский спринт на 7,5 километра с двумя огневыми рубежами.

Гонка прошла в сложных погодных условиях. Боте отстрелялась без промахов и показала лучший результат. 24-летняя француженка впервые попала на пьедестал в личной гонке Кубка мира.

Второй стала норвежка Марин Киркейде, которая проиграла победительнице 31,1 секунды. Тройку замкнула болгарка Милена Тодорова, уступившая Боте ровно 35 секунд. Обе медалистки допустили по одному промаху.

Представительницы Казахстана не попали в топ-60 и не отобрались в гонку преследования. Лучшей из них стала Полина Егорова, которая заняла 80-е место (2 промаха; +4:19,9). Ольга Полторанина расположилась на 85-й строчке (3; +4:56,5), Галина Вишневская-Шепоренко — на 96-й (3; +6:38,8).

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