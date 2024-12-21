Казахстанская фристайлистка дважды вошла в топ-5 на этапе Кубка мира

Казахстанка Юлия Галышева дважды остановилась рядом с пьедесталом на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в грузинском Бакуриани, передает корреспондент NUR.KZ.

В классических соревнованиях спортсменка дошла до финала, где заняла четвертое место с результатом 74,82 балла. Это позволило Галышевой набрать 50 очков в общий зачет Кубка мира.

Победу в данной дисциплине одержала американка Оливия Гьяччо. Еще одна казахстанка Анастасия Городко заняла 14-е место, Аяулым Амренова —— 18-е.

В параллельном могуле Галышева вновь оказалась лучшей среди представительниц страны. Она выбыла на стадии четвертьфинала и заняла пятую позицию в итоговом протоколе, что принесло ей еще 45 очков в зачет. Победу одержала американка Джелин Кауф. Амренова заняла 17-е место.

У мужчин в этих дисциплинах лучшим среди казахстанцев стал Павел Колмаков, который дважды показал 11-й результат. Победу в классическом могуле одержал француз Бенжамен Каве, в параллельном — швед Вальтер Вальберг. Другие казахстанцы Антон Бондарев, Федор Бугаков и Максим Емельянов не попали в очковую зону, то есть топ-30.

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