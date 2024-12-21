Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанская фристайлистка дважды вошла в топ-5 на этапе Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева
Юлия Галышева. Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Казахстанка Юлия Галышева дважды остановилась рядом с пьедесталом на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в грузинском Бакуриани, передает корреспондент NUR.KZ.

В классических соревнованиях спортсменка дошла до финала, где заняла четвертое место с результатом 74,82 балла. Это позволило Галышевой набрать 50 очков в общий зачет Кубка мира.

Победу в данной дисциплине одержала американка Оливия Гьяччо. Еще одна казахстанка Анастасия Городко заняла 14-е место, Аяулым Амренова —— 18-е.

В параллельном могуле Галышева вновь оказалась лучшей среди представительниц страны. Она выбыла на стадии четвертьфинала и заняла пятую позицию в итоговом протоколе, что принесло ей еще 45 очков в зачет. Победу одержала американка Джелин Кауф. Амренова заняла 17-е место.

У мужчин в этих дисциплинах лучшим среди казахстанцев стал Павел Колмаков, который дважды показал 11-й результат. Победу в классическом могуле одержал француз Бенжамен Каве, в параллельном — швед Вальтер Вальберг. Другие казахстанцы Антон Бондарев, Федор Бугаков и Максим Емельянов не попали в очковую зону, то есть топ-30.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2203206-kazahstanskaya-fristaylistka-dvazhdy-voshla-v-top-5-na/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie