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Впервые в сезоне казахстанский биатлонист набрал очки в гонке Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанский биатлонист Владислав Киреев
Владислав Киреев. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Владислав Киреев стал первым казахстанцем, который набрал очки в личном старте Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу на третьем этапе во французском Анси прошла мужская гонка преследования на 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами.

Стартовый лист из 60 участников формировался по итогам спринта, который прошел в четверг. Киреев занял в прошлой гонке 44-е место.

В пасьюте казахстанец допустил два промаха и занял 39-ю позицию. Он набрал два очка в общий зачет Кубка мира. Соответствующие баллы получают спортсмены из топ-40.

На 3 минуты 16,2 секунды Киреев отстал от норвежца Йоханнеса Бё, который одержал победу. Второе и третье места заняли французы Эрик Перро (+27,6 секунды) и Эмильен Жаклен (47,5) соответственно.

По итогам гонки преследования Бё возглавляет общий зачет Кубка мира с 504 очками. Киреев идет на 65-й позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2203196-vpervye-v-sezone-kazahstanskiy-biatlonist-nabral-ochki-v-gonke-kubka-mira/

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