Сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью в матче-триллере квалификации Евро-2026

Национальная сборная Казахстана по футзалу зафиксировала ничью в матче с Арменией в рамках квалификации чемпионата Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в Алматы на паркете спортивного комплекса "Балуан Шолак" и завершилась вничью со счетом 4:4. Место в воротах хозяев со старта игры занял Нарун Сериков вместо капитана Лео Игиты.

Первыми в счете повели гости, и казахстанский коллектив смог отыграться только под занавес стартового отрезка. Автором первого гола за отечественную команду стал Чингиз Есенаманов.

После перерыва главный тренер Рикардо Пауло Кака произвел замену вратаря, и на паркет вышел Игита. Во второй двадцатиминутке сборная Казахстана дважды выходила вперед: дубль на счету Дугласа Жуниора, один забитый мяч в активе Азата Валиуллина.

Армянские футзалисты смогли отыграть отставание в два гола. Они сравняли счет и установили окончательные цифры на табло за две минуты до финального свистка.

После двух туров подопечные Рикардо Кака набрали четыре очка и идут на первом месте в группе, столько же баллов у сборной Армении.

Следующую встречу казахстанские футзалисты проведут уже в 2025 году - 1 февраля на выезде против Дании.

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