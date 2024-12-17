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Баскетбольная "Астана" проиграла 21-й матч в сезоне Единой лиги ВТБ

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Игрок БК "Астана" Аскар Майдекин
Аскар Майдекин: Пресс-служба БК "Астана"

Столичный баскетбольный клуб "Астана" продлил серию неудачных выступлений до 21 матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Матч состоялся на велотреке "Сарыарка" в столице Казахстана. Очередным соперником "Астаны" выступил БК "Парма" из города Пермь (Россия). Встреча завершилась поражением хозяев паркета со счетом 62:83.

Отечественный коллектив не уступил лишь в заключительной четверти (11:19, 16:22, 15:23, 20:19), это поражение стало 21-м для команды. Отметим, что "Астана" не выиграл ни одного матча со старта текущего сезона.

В 2024 году столичный клуб проведет еще одну встречу. 25 декабря астанинцам предстоит сыграть в гостях с БК "Енисей".

После 21 тура "Астана" находится на последнем 12-м месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, набрав 21 очко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2201436-basketbolnaya-astana-proigrala-21-y-match-v-sezone-edinoy-ligi-vtb/

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