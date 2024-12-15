Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главный тренер сборной Казахстана рассказал об ощутимых потерях в отборе на Евро-2026

Опубликовано:

Игрок сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов
Альберт Акбаликов: Пресс-служба КФФ

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Пауло Кака прокомментировал отсутствие лидеров команды в стартовых матчах отбора на чемпионат Европы 2026 году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В субботу, 13 декабря, казахстанские футзалисты провели первый матч квалификации против Албании, в котором одержали сухую победу со счетом 2:0. В данной встрече не участвовали несколько игроков национальной команды.

"Мы прекрасно понимаем, что показали свою не лучшую игру. Мы еще не вошли в новый цикл, новый ритм. У нас было три потери, наши нападающие, наши лидеры: Турсагулов, Акбаликов и Валиуллин не могли играть, и это сказалось. Возможно, мы показали не самую хорошую, красивую и сбалансированную игру, но мы понимаем, что мы должны расти. Сейчас только начало турнира. Будем делать выводы и улучшать игру на следующие матчи", —заявил главный наставник сборной Рикардо Кака.

Отметим, следующую игру сборная Казахстана проведёт 18 декабря в Алматы на стадионе "Балуан Шолак" против Армении. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2200770-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-rasskazal-ob-oshchutimyh-poteryah-v-otbore-na-evro-2026/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie