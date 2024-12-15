Главный тренер сборной Казахстана рассказал об ощутимых потерях в отборе на Евро-2026

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Пауло Кака прокомментировал отсутствие лидеров команды в стартовых матчах отбора на чемпионат Европы 2026 году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В субботу, 13 декабря, казахстанские футзалисты провели первый матч квалификации против Албании, в котором одержали сухую победу со счетом 2:0. В данной встрече не участвовали несколько игроков национальной команды.

"Мы прекрасно понимаем, что показали свою не лучшую игру. Мы еще не вошли в новый цикл, новый ритм. У нас было три потери, наши нападающие, наши лидеры: Турсагулов, Акбаликов и Валиуллин не могли играть, и это сказалось. Возможно, мы показали не самую хорошую, красивую и сбалансированную игру, но мы понимаем, что мы должны расти. Сейчас только начало турнира. Будем делать выводы и улучшать игру на следующие матчи", —заявил главный наставник сборной Рикардо Кака.

Отметим, следующую игру сборная Казахстана проведёт 18 декабря в Алматы на стадионе "Балуан Шолак" против Армении.

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