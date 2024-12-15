Два рекорда Казахстана установили пловцы в последний день чемпионата мира

Казахстанские спортсмены установили два рекорда страны в заключительный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования в 25-метровом бассейне в Будапеште завершаются в воскресенье. В утренней сессии представители Казахстана обновили по одному индивидуальному и командному рекорду.

Галымжан Балабек показал лучшее время в истории страны на дистанции 200 метров вольным стилем. С результатом 1 минута 46,76 секунды он на 0,07 секунды превзошел собственный рекорд, установленный в ноябре на этапе Кубка мира.

В предварительной стадии Балабек занял общее 43-е место и завершил борьбу за медали. В финал вышли спортсмены из топ-8.

Еще один рекорд Казахстана был установлен в мужской комплексной эстафете 4 по 100 метров. Егор Попов (спина), Арсен Кожахметов (брасс), Адильбек Мусин (баттерфляй) и Глеб Коваленя (вольный стиль) преодолели дистанцию за 3 минуты 29,47 секунды. Казахстанская четверка заняла 18-е место в квалификации, а в финал вышли восемь сильнейших команд.

Таким образом, никто из представителей республики не дошел до решающих заплывов на чемпионате мира.

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