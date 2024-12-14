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Казахстанские пловцы установили еще два рекорда страны на чемпионате мира

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Аделаида Пчелинцева
Аделаида Пчелинцева. Фото: olympic.kz

В предпоследний день чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2024 года казахстанские спортсмены установили два рекорда страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир проводится в 25-метровом бассейне в Будапеште. В утренней сессии субботы казахстанцы установили по одному личному и командному рекорду.

Аделаида Пчелинцева показала лучшее время в истории страны на дистанции 50 метров брассом. С результатом 30,36 секунды спортсменка на 0,01 секунды превзошла собственный рекорд, установленный в ноябре на этапе Кубка мира.

В общей таблице предварительной стадии Пчелинцева заняла 24-е место, тогда как борьбу за медали продолжили пловчихи из топ-16. До гарантированного выхода в полуфинал казахстанке не хватило 0,16 секунды.

Еще один рекорд страны был установлен в комплексной комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Ксения Игнатова (спина), Арсен Кожахметов (брасс), Адильбек Мусин (баттерфляй) и Софья Сподаренко (вольный стиль) преодолели дистанцию за 3 минуты 42,81 секунды. Казахстанская четверка заняла 16-е место в квалификации, а в финал вышли восемь сильнейших команд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2200617-kazahstanskie-plovcy-ustanovili-eshche-dva-rekorda-strany-na-chempionate-mira/

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