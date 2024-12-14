21-м поражением подряд завершился очередной матч баскетбольной "Астаны" в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" продлил серию неудачных выступлений в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником астанинского коллектива в Единой лиге ВТБ выступил БК "Уралмаш" из Екатеринбурга (Россия). Домашняя встреча на велотреке "Сарыарка" завершился завершилась поражением казахстанского коллектива с общим счетом 62:80.

"Астане" не удалось взять верх ни в одной четверти. В трех отрезках казахстанский клуб уступил лишь одно очко (7:22, 20:21, 22:23, 13:14).

Напомним, что столичная команда идет на серии из 21 поражения. Последнюю победу в Единой лиге ВТБ "Астана" одержала в прошлом сезоне, в розыгрыше 2024/25 клуб ни разу не брал верх.

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