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Чемпион Универсиады дебютировал на Кубке мира по биатлону и стал лучшим в сборной Казахстана

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Кзаахстанский биатлонист Вадим Куралес
Вадим Куралес. Фото: David Ramos/Getty Images

Казахстанский биатлонист Вадим Куралес провел дебютную гонку на уровне Кубка мира и показал лучший результат в национальной команде, передает корреспондент NUR.KZ.

Второй этап сезона проходит в австрийском Хохфильцене. В пятницу соревновательная программа открылась спринтерскими гонками с двумя огневыми рубежами.

Мужчины преодолевали дистанцию 10 километров. Куралес чисто отработал на стрельбище и в итоге занял 61-е место. Чемпион Универсиады-2023 остановился в шаге от позиции в топ-60, которая позволила бы квалифицироваться в гонку преследования.

Куралес на 2 минуты 24,9 секунды отстал от норвежца Йоханнеса Бе, одержавшего победу с одним промахом. Серебро и бронзу выиграли норвежец Стурла Легрейд и француз Фабьен Клод соответственно, которые отстреляли без промахов.

Еще один казахстанец Асет Дюсенов допустил два промаха и занял 76-е место. Владислав Киреев ошибся на стрельбище трижды и показал 89-й результат. Кирилл Бауэр с одним промахом расположился на 97-й позиции.

В женском спринте победу одержала немка Франциска Пройс, второй стала француженка Софи Шово, бронзу — норвежка Каролин Кноттен. Казахстанки также не попали в гонку преследования. Ольга Полторанина и Галина Вишневская-Шепоренко отстрелялись чисто и заняли 72-е и 96-е места соответственно, Полина Егорова с одним промахом показала 89-й результат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2200446-chempion-universiady-debyutiroval-na-kubke-mira-po-biatlonu-i-stal-luchshim-v-sbornoy-kazahstana/

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