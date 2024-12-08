Сборная Казахстана по дзюдо без медалей завершила последний этап Grand Slam в 2024 году

В Токио завершился последний в 2024 году этап серии Grand Slam по дзюдо. Казахстанские спортсмены не смогли попасть на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.
В воскресенье на соревнованиях разыгрывалось семь комплектов наград: четыре — у мужчин, три — у женщин.
Из казахстанцев до четвертьфинала дошел только Мейирлан Максим. В дивизионе до 90 килограммов он победил южнокорейца Нам Хон Ли и итальянца Кристиана Парлати. Затем в схватке за полуфинал казахстанец уступил японцу Гоки Тадзиме.
В утешительном раунде Максим победил словака Алекса Барто и получил шанс на бронзу. Однако в медальном противостоянии отечественный дзюдоист проиграл японцу Комеи Кавабате.
Другие казахстанцы потерпели поражения уже в стартовых схватках. Жалгас Кайролла (до 81 кг) уступил японцу Кайто Амано, Адилет Сапаргалиев (до 100 кг) — монголу Энкхбаяру Алтаншагаю, Карина Такиева (свыше 78 кг) — японке Рури Такахаси.
Таким образом, сборная Казахстана завершила Grand Slam в Токио без медалей. 13 и 14 золотых наград выиграли хозяева соревнований. Единственным спортсменом не из Японии, который стал чемпионом, оказался россиянин Матвей Каниковский (до 100 кг), выступавший в нейтральном статусе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2197704-sbornaya-kazahstana-po-dzyudo-bez-medaley-zavershila-posledniy-etap-grand-slam-v-2024-godu/