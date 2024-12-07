Казахстанские дзюдоисты остались без медалей в первый день Grand Slam в Токио

Сборная Казахстана по дзюдо не смогла отметиться медалями в первый день этапа серии Grand Slam, который проходит в Токио, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу на соревнованиях в столице Японии были разыграны награды в семи весовых категориях — четырех женских и трех мужских. Никто из казахстанцев не смог дойти до четвертьфиналов.

Победу одержал только Бахытжан Абдурахманов. Он начал выступление в весе до 73 килограммов, одолев румына Лучана Борса Думитреску. Однако затем казахстанец уступил американцу Джеку Енизуке.

Другие представители республики проиграли уже в стартовых схватках. Даурен Сюкенов (до 60 кг) уступил бразильцу Мишелю Аугусто, Толганай Абеуова (до 52 кг) — японке Нанако Цубоне, Дана Абдирова (до 57 кг) — монголке Ариунзае Тербиш, Самалай Ергалиева (до 63 кг) — японке Мегуми Хорикаве.

В итоге во всех семи весовых категориях золото выиграли представители Японии. Кроме того, в четырех из них хозяева соревнований заняли весь пьедестал.

Еще семь комплектов медалей будет разыграно в воскресенье.

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