Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанские дзюдоисты остались без медалей в первый день Grand Slam в Токио

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Бахытжан Абдурахманов
Бахытжан Абдурахманов. Фото: Тамара Кулумбегашвили / Международная федерация дзюдо

Сборная Казахстана по дзюдо не смогла отметиться медалями в первый день этапа серии Grand Slam, который проходит в Токио, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу на соревнованиях в столице Японии были разыграны награды в семи весовых категориях — четырех женских и трех мужских. Никто из казахстанцев не смог дойти до четвертьфиналов.

Победу одержал только Бахытжан Абдурахманов. Он начал выступление в весе до 73 килограммов, одолев румына Лучана Борса Думитреску. Однако затем казахстанец уступил американцу Джеку Енизуке.

Другие представители республики проиграли уже в стартовых схватках. Даурен Сюкенов (до 60 кг) уступил бразильцу Мишелю Аугусто, Толганай Абеуова (до 52 кг) — японке Нанако Цубоне, Дана Абдирова (до 57 кг) — монголке Ариунзае Тербиш, Самалай Ергалиева (до 63 кг) — японке Мегуми Хорикаве.

В итоге во всех семи весовых категориях золото выиграли представители Японии. Кроме того, в четырех из них хозяева соревнований заняли весь пьедестал.

Еще семь комплектов медалей будет разыграно в воскресенье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2197479-kazahstanskie-dzyudoisty-ostalis-bez-medaley-v-pervyy-den-grand-slam-v-tokio/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie