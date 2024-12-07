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Жесткое падение и две дисквалификации: Казахстан выиграл первую медаль Мирового тура по шорт-треку

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Казахстанская шорт-трекистка Ольга Тихонова
Ольга Тихонова. Фото: David Kirouac/Icon Sportswire via Getty Images

Женская сборная Казахстана по шорт-треку стала бронзовым призером эстафеты на третьем этапе Мирового тура, который проходит в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

Первые финалы в столице Китая прошли в субботу. Сборная Казахстана выступила в решающем забеге женской эстафеты на 3000 метров.

Изначально в финале стартовали пять команд, однако по ходу соревнований китайская спортсменка жестко упала и получила тяжелую травму. Забег прервали, а пострадавшей оказывали медицинскую помощь, после чего увезли со льда на носилках.

После этого эпизода дисквалифицировали сборную Польши и назначили рестарт с четырьмя командами. По ходу второго забега казахстанки упали при передаче эстафеты и отстали на несколько кругов. В итоге команда финишировала четвертой.

Однако под занавес забега произошло еще одно падение. Виновными в этом инциденте судьи признали представительниц Китая, которые также получили дисквалификацию.

Таким образом, в окончательной таблице сборная Казахстана в составе Алины Ажгалиевой, Яны Хан, Ольги Тихоновой и Малики Ермек заняла третье место. Эта бронза стала первой наградой для национальной команды в нынешнем сезоне Мирового тура, который представляет обновленный формат Кубка мира.

Победу в эстафете одержала сборная Канады, серебро выиграли представительницы Южной Кореи.

Кроме того, в субботу в главном финале А выступил казахстанец Денис Никиша. Первый в истории страны призер взрослого чемпионата мира по шорт-треку боролся за медаль на дистанции 1500 метров.

В итоге Никиша занял шестое место и отстал от победившего южнокорейца Пак Чжи Вона почти на 6,5 секунды. Серебро выиграл канадец Уильям Данджину, бронзу — китаец Сунь Лун.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2197460-zhestkoe-padenie-i-dve-diskvalifikacii-kazahstan-vyigral-pervuyu-medal-mirovogo-tura-po-short-treku/

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