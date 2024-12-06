Казахстанские биатлонисты завершили первый этап Кубка мира без набранных очков в личном зачете

Представители мужской сборной Казахстана по биатлону не попали в топ-60 в спринте на первом этапе Кубка мира сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Предпоследняя гонка соревнований в финском Контиолахти прошла в пятницу. Спортсмены преодолели дистанцию в 10 километров с двумя огневыми рубежами.

Лучший результат среди казахстанцев показал Владислав Киреев, который допустил один промах и занял 64-е место. Он на 2 минуты 32,4 секунды отстал от француза Эмильена Жаклена, одержавшего победу при чистой стрельбе.

Еще один казахстанец Александр Мухин показал 93-й результат (три промаха, +3:39,4). Кирилл Бауэр занял 99-ю позицию (два промаха, +4:13,2), Асет Дюсенов расположился на 103-й строчке (четыре промаха, +4:28,0).

Таким образом, никто из казахстанских биатлонистов не попал в очковую зону (топ-40) в личных стартах первого этапа — индивидуальной гонке и спринте. Представители республики не квалифицировались в масс-старт, который закроет соревновательную программу в Контиолахти.

Что касается итогов мужского спринта, то серебро выиграл швед Себастьян Самуэльссон, который допустил один промах и отстал от Жаклена на 18,9 секунды. Бронзовым призером стал немец Филипп Наврат, отстрелявшийся чисто и уступивший победителю 25,1 секунды.

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