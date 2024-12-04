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Мимо топ-80: казахстанские биатлонистки неудачно выступили в первой индивидуальной гонке Кубка мира

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Казахстанская биатлонистка Ольга Полторанина
Ольга Полторанина. Фото: Boris Streubel/Getty Images

Представительницы женской сборной Казахстана по биатлону не попали в топ-80 в первой личной гонке Кубка мира сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

На стартовом этапе в финском Контиолахти в среду прошла короткая индивидуальная гонка на 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами. Казахстан представляли три спортсменки.

Лучший результат среди отечественных биатлонисток показала Ольга Полторанина, которая допустила два промаха. Она на 6 минут 10,9 секунды отстала от француженки Лу Жанмонно, отстрелявшейся чисто и одержавшей победу.

Полина Егорова и Арина Крюкова также по два раза ошиблись на огневых рубежах и заняли 85-е и 87-е места соответственно.

Помимо Жанмонно, на пьедестал попали шведки Элла Хальварссон (один промах, +12,3 секунды) и Эльвира Эберг (три промаха, +56,4 секунды).

Этап в Контиолахти продлится до 8 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2196311-mimo-top-80-kazahstanskie-biatlonistki-neudachno-vystupili-v-pervoy-individualnoy-gonke-kubka-mira/

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