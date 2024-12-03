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Казахстанские биатлонисты провалили первую индивидуальную гонку в новом сезоне Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанский биатлонист Владислав Киреев
Владислав Киреев. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Представители сборной Казахстана по биатлону не попали в топ-80 по итогам первой личной гонки в рамках Кубка мира сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

На стартовом этапе в финском Контиолахти во вторник прошла мужская короткая индивидуальная гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Казахстанские биатлонисты расположись в нижней части итогового протокола. Лучший результат среди представителей республики показал Владислав Киреев, который с пятью промахами занял 87-е место. Он отстал от победившего норвежца Эндре Стремсхейма на 6 минут 30 секунд.

Александр Мухин и Кирилл Бауэр допустили по четыре промаха и заняли 90-ю и 94-ю позиции соответственно. Асет Дюсенов шесть раз ошибся на огневых рубежах и показал предпоследний 102-й результат.

На пьедестале почета вслед за Стремсхеймом оказались его соотечественники Йоханнес Бе (один промах, +3,0 секунды) и Стурла Легрейд (без промахов, +21,3 секунды).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2195768-kazahstanskie-biatlonisty-provalili-pervuyu-individualnuyu-gonku-v-novom-sezone-kubka-mira/

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