Казахстанские биатлонисты провалили первую индивидуальную гонку в новом сезоне Кубка мира

Представители сборной Казахстана по биатлону не попали в топ-80 по итогам первой личной гонки в рамках Кубка мира сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

На стартовом этапе в финском Контиолахти во вторник прошла мужская короткая индивидуальная гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Казахстанские биатлонисты расположись в нижней части итогового протокола. Лучший результат среди представителей республики показал Владислав Киреев, который с пятью промахами занял 87-е место. Он отстал от победившего норвежца Эндре Стремсхейма на 6 минут 30 секунд.

Александр Мухин и Кирилл Бауэр допустили по четыре промаха и заняли 90-ю и 94-ю позиции соответственно. Асет Дюсенов шесть раз ошибся на огневых рубежах и показал предпоследний 102-й результат.

На пьедестале почета вслед за Стремсхеймом оказались его соотечественники Йоханнес Бе (один промах, +3,0 секунды) и Стурла Легрейд (без промахов, +21,3 секунды).

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