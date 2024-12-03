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Сборная Казахстана с победы над Китаем стартовала на чемпионате Азии

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Гандболистки сборной Казахстана
Гандболистки сборной Казахстана. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Женская сборная Казахстана по гандболу одержала победу в первом туре чемпионата Азии 2024 года, который проходит в индийском Нью-Дели, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда выступает на соревнованиях в группе А. В стартовом матче турнира казахстанки обыграли китаянок со счетом 28:26, хотя уступили в первой половине встречи (11:12).

Соперницами отечественных гандболисток во втором туре станут представительницы Республики Корея (4 декабря). Дальше сборная Казахстана сыграет с Сингапуром (6 декабря).

По итогам трех туров две сильнейшие команды группы выйдут в полуфинал. Две другие сборные примут участие в мини-турнире за 5-8 места.

Отметим, что в квартете В чемпионата Азии соревнуются команды Японии, Ирана, Индии и Гонконга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2195576-sbornaya-kazahstana-s-pobedy-nad-kitaem-startovala-na-chempionate-azii/

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