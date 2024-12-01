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Казахстанский конькобежец занял третье место в забеге на этапе Кубка мира

Опубликовано:

Казахстанский конькобежец Алтай Жардембекулы
Алтай Жардембекулы. Фото: Takashi Aoyama/International Skating Union via Getty Images

Представитель сборной Казахстана по конькобежному спорту Алтай Жардембекулы занял третье место в дивизионе В на втором этапе Кубка мира, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований в Пекине спортсмен выступил на дистанции 500 метров во втором по силе дивизионе. Жардембекулы показал время 35,09 секунды и занял третье место. Казахстанец уступил только южнокорейцу Чо Сан Хеку (+0,05 секунды) и китайцу Цзывэнь Ляну (+0,01 секунды).

Кроме того, в воскресенье несколько представителей республики соревновались в сильнейшем дивизионе. На 500-метровке у женщин Кристина Силаева заняла 17-е место, а Надежда Морозова стала 20-й. На аналогичной дистанции у мужчин Евгений Кошкин показал 11-й результат.

В командных спринтах женская сборная Казахстана заняла шестое место, мужская — восьмое.

Напомним, ранее на этапе в Пекине Морозова выиграла забег в дивизионе В с личным рекордом, а затем вошла в топ-5 в сильнейшем дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2194791-kazahstanskiy-konkobezhec-zanyal-trete-mesto-v-zabege-na-etape-kubka-mira/

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