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Сильнейшая конькобежка Казахстана вошла в пятерку лучших в мире

Опубликовано:

Надежда Морозова
Надежда Морозова: Lintao Zhang - International Skating Union/Getty Images

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова заняла пятое место в элитном дивизионе на этапе Кубка мира в китайском Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

Во второй день соревнований спортсменка остановилась в двух шагах от пьедестала на дистанции 1000 метров. В забеге сильнейшего дивизиона А Морозова показала время 1 минута 15,14 секунды и заняла пятое место.

Победительницей стала японка Михо Такаги, которой казахстанка уступила 0,52 секунды. Второе и третье места заняли нидерландки Антуанетта Рейпма-де Йонг и Ангел Далеман соответственно.

Также в субботу Морозова выступила в дивизионе А на дистанции 3000 метров и показала 15-й результат. В этой дисциплине чемпионкой стала норвежка Рагне Виклунд, серебро выиграла нидерландка Джой Бене, бронзу — канадка Изабель Вайдеманн.

Напомним, ранее на этапе в Пекине Морозова одержала победу в забеге дивизиона В.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2194661-silneyshaya-konkobezhka-kazahstana-voshla-v-pyaterku-luchshih-v-mire/

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