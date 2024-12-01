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Видеообзор разгромной победы "Кайрата" со счетом 5:1 в матче Лиге чемпионов

Опубликовано:

Момент матча "Динамо Загреб" - "Кайрат"
Момент матча "Динамо Загреб" - "Кайрат": Пресс-служба АФК "Кайрат"

Официальный YouTube-канал QAZSPORT TV опубликовал девятиминутное видео лучших моментов матча между алматинским АФК "Кайрат" и загребским "Динамо" в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Команды встретились в ночь с субботы на воскресенье. Для команд этот матч стал заключительным в рамках элитного раунда ЛЧ сезона 2024/25.

Казахстанская команда выступила в группе В, матчи которой проходили в Загребе. В заключительном третьем туре "Кайрат" играл с местным "Динамо".

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Геге (20 минута), Биржан Оразов (33), Алиссон (37) и Жулио Занотто (40). У хорватской команды свои ворота поразил Миховил Пргомет (32), а забитым мячом отличился Даниэль Деканич (19).

Таким образом, "Кайрат" набрал максимальные девять очков по итогам элитного раунда и вышел в "Финал четырех".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2194724-videoobzor-razgromnoy-pobedy-kayrata-so-schetom-5-1-v-matche-lige-chempionov/

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