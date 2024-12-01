"Семей" разгромил второго подряд соперника в элитном раунде Лиги чемпионов

Казахстанский клуб "Семей" из одноименного города одержал вторую подряд крупную победу в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда выступает в группе D, матчи которой проходят в испанской Пальма-де-Мальорке. Во втором туре действующие чемпионы Казахстана разгромили словацкий "Лученец" со счетом 8:1.

Покер оформил Дедезиньо (5, 10, 23 и 30 минуты), по мячу забили Феррао (6), Чингиз Есенаманов (9) и Ержан Карменов (35). У проигравших свои ворота поразил Вашингтон Луис (38), а автором единственного гола стал Хуан Ромеро (31).

Победа позволила "Семею" набрать шесть очков по итогам элитного раунда. Этого не хватило для того, чтобы занять первое место в группе и продолжить борьбу за титул.

В другом матче первого тура испанская "Пальма" сыграла вничью с польским "Рекордом" (3:3), благодаря чему набрала семь очков и вышла в "Финал четырех". "Семей" занял в квартете вторую позицию.

Таким образом, в "Финале четырех" Лиги чемпионов выступят испанские "Пальма" и "Картахена", португальский "Спортинг" и казахстанский "Кайрат". Решающие матчи состоятся в мае следующего года, кандидатом на их проведение стал город Алматы.

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