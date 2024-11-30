Казахстанская фристайлистка заняла седьмое место на этапе Кубка мира

Анастасия Городко, выступающая за команду Казахстана по фристайл-могулу, заняла седьмое место на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

19-летняя Анастасия Городко показала лучший результат среди всех участниц этапа Кубка мира из Казахстана. Спортсменке удалось занять седьмое место и набрать 360 очков в общий зачет. Первое место заняла французская спортсменка Перрин Лаффон (1000 баллов).

Следом за Городко расположилась еще одна казахстанка Юлия Галышева. Аяулым Амренова финишировала 12-й.

В мужских соревнованиях первое место занял обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года, представитель сборной Канады Микаэль Кингсбери.

Казахстанец Павел Колмаков стал 21-м, еще двое отечественных фристайлистов Федор Бугаков и Антон Бондарев заняли 32-е и 38-е места соответственно.

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